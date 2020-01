Polícia Civil investiga estupro de criança de 6 anos em Carnaubal

A Polícia Civil investiga um caso de estupro a uma criança de seis anos, no último domingo (19), no município de Carnaubal. O Conselho Tutelar acompanha o caso.

De acordo com a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), familiares da criança procuraram a polícia relatando a violência. Um homem foi conduzido à Delegacia Regional de Tianguá nesta segunda-feira (20), para prestar esclarecimentos.

A vítima foi submetida a exames na sede da Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce), em Sobral. A Delegacia Municipal de São Benedito conduz as investigações do caso.