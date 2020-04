Polícia Civil do CE consegue remover página de pornografia infantil com mais de 172 mil seguidores

A Polícia Civil do Ceará interviu para remover, neste domingo (29), uma página do Facebook com mais de 172 mil seguidores que continha conteúdo pornográfico infantil e fazia apologia a crimes como estupro e violência contra idosos, mulheres e crianças. A informação é da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), divulgada nesta terça-feira (31). Os adeptos da página, bem como os responsáveis pelos conteúdos publicados, estão sendo investigados.

O secretário da segurança pública André Costa, informou que recebeu a denúncia sobre a página e a encaminhou ao conhecimento da Polícia Civil, que a partir de então tomou todas as providências necessárias para retirar a página do ar.

"A Polícia Civil agiu com rapidez, atuou junto a essa rede social e conseguiu derrubar uma página que continha muito conteúdo de pedofilia e era seguida por um grupo de pedófilos. Esse é um trabalho importante, cuja atribuição muitas vezes é da Polícia Federal, mas nunca deixaremos de agir contra um crime tão grave desse", revelou o secretário.

Denúncias

A orientação da Polícia Civil é que as denúncias de crimes contra crianças e adolescentes devem ser feitas à Delegacia de Combate à Exploração da Criança e do Adolescente (Dceca) por meio do número (85) 3101-2044 ou acionar o Disque 100, serviço oferecido pela Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República. O Estado afirma garantir o sigilo e o anonimato.

Nos municípios onde há Delegacias de Defesa da Mulher (DDMs), as unidades são responsáveis por investigar as ocorrências de crimes sexuais contra crianças e adolescentes. Nos demais municípios, os crimes são investigados pelas demais unidades da Polícia Civil do Ceará.