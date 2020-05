Polícia captura 12 pessoas suspeitas de crimes em Horizonte, na Grande Fortaleza

Doze pessoas suspeitas de envolvimento com crimes na cidade de Horizonte, na Região Metropolitana de Fortaleza, foram presas nesta sexta-feira (22) em ações das polícias Civil e Militar. O caso foi registrado na Delegacia Metropolitana de Eusébio.

A polícia investigou o envolvimento de um grupo em roubos e tráfico de drogas na cidade o que levou à prisão de duas mulheres e um homem em uma residência no bairro Mal Cozinhado. Com eles, a polícia apreendeu uma arma falsa e trouxinhas com drogas.

Segundo a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), no mesmo bairro policiais apreenderam cinco adolescentes e um revólver. A Polícia Civil apura a participação dos adolescentes em ações criminosas em conjunto com o trio. Os oito suspeitos foram encaminhados para a Delegacia Metropolitana de Eusébio.

Em seguida, a mesma equipe policial seguiu para o bairro Planalto Horizonte, para abordar um carro que seria utilizado para a prática de crimes. Os agentes foram informados pela Coordenadoria Integrada de Operações de Segurança sobre as características e a localização do veículo.

No carro, a polícia encontrou dois homens, ambos sem antecedentes, na companhia de dois adolescentes. Durante buscas no carro, três revólveres e munição foram apreendidos. Os quatro suspeitos foram levados para uma unidade policial.

Na delegacia, os dois homens foram autuados em flagrante por posse ilegal de arma de fogo e corrupção de menores. Após serem ouvidos, os adolescentes foram liberados. A Polícia Civil investiga a participação dos presos e dos apreendidos em ações criminosas na cidade de Horizonte.