Polícia apreende 360 máscaras hospitalares que eram vendidas pelo Whatsapp em Fortaleza

A polícia apreendeu 360 máscaras hospitalares em Fortaleza, em operação conjunta com o Ministério Público, nesta terça-feira (24).

O material era comercializado pelo WhatsApp, de acordo com publicação do secretario da Segurança do Ceará, André Costa, no Twitter. Cada unidade estava sendo vendida por R$ 30.

O Diário Online solicitou mais informações à Secretaria da Segurança Pública (SSPDS) e aguarda resposta.

As farmácias tiveram de limitara a quantidade de máscara vendida por pessoa há cerca de 10 dias, por causa da alta procura pelo produto com o avanço do coronavírus, de acordo com o Sindicato do Comércio Varejista de Produtos Farmacêuticos (Sincofarma), Antônio Félix

O Ceará tem 164 casos confirmados de Covd-19, de acordo com o mais recente boletim da Secretaria da Saúde.