Polícia apreende 120 pássaros silvestres em Pacajus 

A Polícia Ambiental apreendeu cerca de 120 pássaros silvestres na manhã desta terça-feira (12) em Pacajus, Região Metropolitana de Fortaleza.

A apreensão aconteceu depois que os agentes da 1ª Companhia do Batalhão de Polícia do Meio Ambiente (BPMA) receberam uma denúncia repassada pela Delegacia de Pacajus. Ao chegar na residência informada na denúncia, foi constatada a manutenção irregular em cativeiro de animais da fauna silvestre.

O homem responsável pelos animais foi levado à Delegacia de Pacajus, onde foi lavrado um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO).

Os pássaros apreendidos foram recolhidos. Outros que puderam ser soltos, foram liberados em área de preservação ambiental pelos técnicos do Ibama que participaram da ação.

A comandante da 1ª Companhia do BPMA, Tenente Luziane, ressalta que a manutenção irregular em cativeiro de animais silvestres, sem autorização do órgão ambiental competente ou em desacordo com as normas regulamentares, é conduta tipificada como crime ambiental do art. 29, da Lei 9.605/98.