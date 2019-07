PM realiza apreensão de 15,5 kg de cocaína, duas pistolas e munições em imóvel no Bairro Barroso

A Polícia Militar apreendeu neste domingo (14), cerca de 15,5 quilogramas de cocaína, duas pistolas e munições em uma casa no Bairro Barroso, em Fortaleza.

De acordo com a Secretaria da Segurança Pública, os policias militares do Comando de Policiamento de Rondas e Ações Intensivas e Ostensivas (CPRaio) receberam uma denúncia de que uma casa da Rua 4 funcionava como ponto de tráfico de drogas. Ao se aproximarem do imóvel, um suspeito correu para os fundos e conseguiu fugir.

Dentro da residência foram encontrados 20 tabletes de maconha pesando 15,5 quilos, duas pistolas calibre 9 mm, com quatro munições e uma balança de precisão.

Um inquérito foi instaurado no 30º Distrito Policial, para onde o material foi levado. As investigações foram transferidas para o 6º DP com o objetivo de identificar e prender os suspeitos responsáveis pelo material.