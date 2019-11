PM prende técnico em informática suspeito de compartilhar pornografia com crianças, em Maracanaú

A polícia prendeu na tarde desta quarta-feira (13), em Maracanaú, um técnico em informática suspeito de armazenar e compartilhar na internet fotos e vídeos com crianças e adolescentes. No aparelho celular do homem, havia centenas de fotos, vídeos e grupos de WhatsApp, onde o material era compatilhado.

De acordo com a delegada Natália Sampaio, policiais do Batalhão de Policiamento de Rondas e Ações Intensivas e Ostensivas (BPRaio) realizavam um partrulhamento quando avistaram o rapaz em atitude suspeita. Durante a abordagem, os agentes pediram para verificar o celular dele e encontraram um vasto material com pornografia infantil.

Havia conversas com meninos e meninas com idades entre cinco a oitos anos e adolescentes. Nos grupos, havia compartilhamento das fotos e vídeos, além de conversas com teor sexual envolvendo menores. O suspeito tanto recebia material das vítimas como também enviava fotos íntimas para elas.

A delegada afirmou que o suspeito já procurou tratamento, mas não conseguiu deixar a prática. "Embora admita esse gosto sexual por crianças, ele não se considera pedófilo. Mesmo tendo concordado que é uma prática ilícita. Vamos encaminhá-lo para fazer exames de corpo de delito e depois ele será recolhido", disse.

Após o flagrante, ele foi levado para Delegacia de Defesa da Mulher (DDM), onde foi autuado com base nos artigos 241A e 241B do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), que juntos, preveem pena de prisão de até 10 anos e pagamento de multa por armazenar, transmitir por qualquer meio fotografia, vídeo ou outro registro que contenha cena de sexo explícito ou pornográfica envolvendo criança ou adolescente.