Perseguição policial termina em capotagem com um morto no Bairro Aerolândia

Um carro capotou durante perseguição policial no cruzamento das ruas Major Gerardo Mendes e Tenente Roma, no Bairro Aerolândia, na tarde desta quarta-feira (13). Segundo policiais que atenderam a ocorrência, o veículo era roubado e estava com a placa clonada. Dentro do carro estavam três homens. Um deles morreu no local e os outros dois ficaram feridos no confronto com os policiais.

Os agentes identificaram o carro roubado por meio de uma câmera de segurança. Depois de localizarem o veículo, iniciaram a perseguição.

Na troca de tiros, o condutor foi atingido na cabeça, perdeu o controle e o veículo capotou. Ele morreu ainda no local. Um dos homens conseguiu fugir, mesmo baleado. O terceiro suspeito foi encaminhado para o Hospital de Messejana e, em seguida, transferido para o Instituto Dr. José Frota (IJF).