Perseguição contra suspeitos de roubo termina com mulher atingida por bala perdida

Uma mulher, identificada como Maria Milena de Andrade, foi vítima de bala perdida durante uma perseguição policial, contra suspeitos de assalto, no Bairro Conjunto Palmeiras, em Fortaleza, na manhã desta segunda-feira (26). De acordo com parentes da vítima, ela foi levada para o hospital e o estado de saúde dela é estável.

Os policiais, segundo os populares, iniciaram a perseguição, desde a Avenida B, no Conjunto Sítio São João, contra três suspeitos que trafegavam em um veículo. Na ação, a patrulha da Polícia Militar conseguiu capturar o condutor do automóvel. Os outros dois homens fugiram a pé pelas ruas adjacentes da região.

Durante a tentativa de captura dos fugitivos, no cruzamento da Avenida Valparaíso com a Rua Verde II, já no Bairro Conjunto Palmeiras, testemunhas afirmaram que os PMs teriam efetuado vários disparos contra os homens, que revidaram. Maria Milena, que estava em um outro carro à caminho do Bairro Centro, para uma reunião de trabalho, foi atingida na região abdominal por um dos tiros efetuados. Ainda não há confirmação se o tiro partiu dos militares ou dos suspeitos.

De acordo com informações dos passageiros do carro que estavam com a vítima, Maria Milena foi encaminhada para o Hospital Distrital Edmilson Barros de Oliveira, o Frotinha Messejana. A vítima que, segundo, ainda, parentes, passou por um procedimento cirúrgico, perdeu um rim e teve o baço e o intestino grosso atingidos.

De acordo com informações da Secretaria da Segurança e Defesa Social (SSPDS), três suspeitos foram presos, uma arma e o carro, modelo Fiat Uno, utilizados pelos suspeitos, foram apreendidos.