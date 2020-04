Pernambucanos são presos ao tentarem traficar drogas para o Ceará

Os pernambucanos Cícero Vieira da Fonseca, 64, e Maria Cícera da Silva Rodrigues, 23, foram presos na manhã deste sábado (25), quando tentavam transportar drogas de Pernambuco ao Ceará. De acordo com a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), a prisão aconteceu a partir de investigações relacionadas ao tráfico interestadual de drogas.

A Pasta divulgou que o flagrante aconteceu na entrada de Juazeiro do Norte. "A ação foi realizada por policiais do Núcleo de Combate ao Tráfico de Drogas (NCTD) da Delegacia Regional de Juazeiro do Norte da Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE), com o auxílio do Sistema Policial Indicativo de Abordagem (Spia) e de informações repassadas por operadores do Núcleo de Videomonitoramento (Nuvid) da Coordenadoria Integrada de Operações de Segurança (Ciops)", disse a Secretaria.

Um carro modelo Fiat Strada vinha sendo monitorado pelas autoridades. Na manhã deste sábado (25), o deslocamento do veículo foi identificado pelo Spia. Os policiais conseguiram interceptar o automóvel em um posto de combustíveis.

No forro da carroceria do veículo foram encontradas diversas embalagens contendo maconha. Ao todo, foram apreendidos cerca de sete quilos da droga que já estaria pronta para distribuição. Cícero e Maria foram encaminhados para a Delegacia Regional de Juazeiro do Norte e autuados em flagrante pelos crimes de tráfico e associação para o tráfico de drogas.