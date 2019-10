Pastor suspeito de mais de 40 crimes de estelionato é detido em Cascavel

Um pastor foi detido na tarde desta quarta-feira (23), suspeito de aplicar golpes no comércio por meio de cheques clonados, no município de Cascavel, Região Metropolitana de Fortaleza. Após ser ouvido, ele foi liberado, mas recebeu uma tornozeleira eletrônico para ser monitorado.

Segundo o delegado Josafá Arruda, titular da Delegacia de Polícia Civil de Cascavel, o suspeito já responde por mais de 40 crimes de estelionato nos últimos 20 anos. Ele age comprando materias para construção de casas para vender. Somente em uma das compras, ele adquiriu 70 mil tijolos com um cheque clonado no valor de R$ 20 mil. A revenda era feita a preços bem mais baixos do que os aplicados no mercado.

Foram apreendidos tijolos, máquinas de cartão de crédito e produtos agrícolas, além de outros objetos. O delegado esclareceu, que o homem não ficou preso porque não representa risco de violência à população.