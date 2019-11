Passageiro é preso com 32 kg de maconha escondidos durante fiscalização da PRF em ônibus na BR-222

Um passageiro de 23 anos, natural de Santa Catarina, foi preso com 32,3 quilos de maconha escondidos em duas malas durante uma fiscalização da Polícia Rodoviária Federal (PRF) em um ônibus de viagem que fazia a linha Belém- Fortaleza. O flagrante aconteceu no quilômetro 78 da BR-222, no município de São Luís do Curu, no interior do Ceará, na noite desta sexta-feira (15).

Conforme a PRF, o homem levantou a suspeita dos agentes ao ficar bastante nervoso durante a abordagem. A substância análoga a maconha estava dividida em 47 tabletes.

O suspeito que já possui antecedentes criminais por tráfico de drogas, posse de entorpecentes e receptação, foi detido e encaminhado, junto ao entorpecente apreendido à Sede da Polícia Federal em Fortaleza, onde foi autuado.