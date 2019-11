Passageiras de Manaus são presas durante entrega de 15 kg de skank em shopping de Fortaleza

Duas passageiras de Manaus, que desembarcaram no Aeroporto Pintos Martins, foram presas pela Polícia Federal durante a entrega de 15 quilos de skank, maconha com maior efeito entorpecente, em um shopping de Fortaleza, nesta quarta-feira (13).

De acordo com a polícia, as suspeitas de 32 e 24 anos, natural do Amazonas, foram localizadas durante uma fiscalização de rotina. Na ocasião, os agentes fizeram a vigilância da dupla e abordaram em frlaga as mulheres no momento em que elas estavam repassando a droga para um homem de 32 anos.

Conforme a Polícia Federal, os presos foram encaminhados à Superintendência da Polícia Federal e autuados pelo crime de tráfico interestadual de drogas.