Passageira de ônibus é presa com mais de 10kg de maconha em Chorozinho

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu, dentro de um ônibus interestadual, uma mala com 10,4 quilos de tabletes de maconha e prendeu em flagrante uma mulher de 26 anos por tráfico de drogas na rodovia federal BR-116, em Chorozinho, na Região Metropolitana de Fortaleza, na manhã desta sexta-feira (10).

Segundo a PRF, a passageira de 26 anos estava seguindo com destino a cidade de Natal quando policiais abordaram o veículo no quilômetro 62 da rodovia.

Os policiais rodoviários fizeram buscas no bagageiro do veículo e encontraram a mala cheia de tabletes de maconha, pesando 10,4 quilos. A dona da mala, que estava no ônibus, a afirmou à polícia que receberia um valor pelo transporte da droga.

Ela foi presa em flagrante por tráfico de drogas e encaminhada para a Delegacia de Polícia Civil de Chorozinho.