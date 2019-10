Paraenses são presos com drogas em carro na Praia de Iracema

Dois jovens paraenses foram presos em flagrante por tráfico de drogas na Praia de Iracema, em Fortaleza, nesta quarta-feira (23). Segundo a Secretaria da Segurança Pública do Ceará (SSPDS), a dupla foi abordada por uma viatura enquanto trafegava com um veículo na contramão na Rua dos Tabajaras.

Na abordagem, policiais encontraram pacotes contendo ecstasy triturado, comprimidos e cocaína, além de cigarros de maconha. Os suspeitos Armandio Perdigão Guimarães Neto, 19 anos, e João Victor Barros Miranda, 20 anos, alegaram que adquiriram as drogas em uma festa de música eletrônica na Região Metropolitana.

Amandio Perdigão, condutor do veículo, apresentava sinais de ter consumido alguma substância. Ele foi indiciado, além do tráfico de drogas, por conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada. Ele e João Victor não tinham antecedentes criminais.