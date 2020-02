Pai e filha de 1 e 11 meses são mortos a tiros dentro de casa em Beberibe

A polícia investiga as mortes de um pai e da filha de um 1 ano e 11 meses, encontrados com ferimentos a bala dentro de casa no município de Beberibe, litoral do Ceará, na madrugada deste sábado (22). Criminosos entraram na residência da família e efetuaram os disparos, segundo a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS).

Uma das vítimas é Francisco Jorge Gomes Xavier, 39 anos. Ele não possuía passagens pela Polícia. A outra é a filha dele, Jorgiane dos Santos Xavier, de 1 ano e 11 meses.

A polícia não deu mais informações sobre as circunstâncias do crime. Até o momento, ninguém foi preso.

O duplo homicídio ocorre em meio a uma escalada de violência registrada no Ceará desde o início do motim da Polícia Militar. A Secretaria da segurança registrou 93 assassinatos em todo o Estado desde a última terça-feira (18) até a noite desta quinta-feira.

Um inquérito policial vai ser instaurado para apurar as circunstâncias das mortes de Francisco Xavier e Jorgiane Xavier.

A Delegacia Municipal de Beberibe é responsável pelas investigações.