93 mortes violentas são registradas nos últimos 5 dias

A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informa que, dos primeiros minutos de terça-feira (18) às 23h59min desta sexta-feira (21), foram registrados 93 Crimes Violentos Letais Intencionais (CVLIs).

O motim de um grupo de policiais militares teve início no final da tarde da terça-feira (18).

Segundo dados, registra-se a escalada da violência no Estado:

17/3, Segunda: 3 casos

3 casos 18/3, Terça: 5 casos de CVLIs

Início dos motins

5 casos de CVLIs Início dos motins 19/3, Quarta: 29 mortes violentas

29 mortes violentas 20/3, Quinta : 22 registros

: 22 registros 21/3, Sexta: 37 casos

Os CVLIs englobam os casos que se enquadram como homicídio doloso/feminicídio, lesão corporal seguida de morte e latrocínio.

Entenda o caso

O motim de parte dos PMs ocorre desde o final da tarde da última terça (18). No dia seguinte, o senador licenciado e ex-governador Cid Gomes chegou a ser atingindo por 2 tiros de armas de fogo em grande tumulto em Sobral. Em meio a policiais amotinados, há a presença de 2,5 mil soldados do Exército Brasileiro no Ceará reforçando a segurança nas ruas do Estado, além de 150 agentes da Força Nacional que estão na região para conter a crise na segurança pública.

Essas medidas estão dentro da Operação de Garantia da Lei e da Ordem (GLO) decretada pelo presidente Jair Bolsonaro na última quinta (20).