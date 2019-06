Operação da polícia fecha bingo ilegal e galpão que guardava caça-níqueis em Fortaleza

A Polícia Civil do Ceará fechou, na noite desta segunda-feira (3), um bingo clandestino e um galpão onde eram armazenadas peças de máquinas caça-níquéis. A operação visitou os imóveis nos bairros Aerolândia e Aldeota. Duas pessoas foram levadas ao 2º Distrito Policial para prestar depoimento e, em seguida, foram liberadas.

Durante os trabalhos investigativos, 54 máquinas caça-níquéis foram apreendidas. Os dois alvos da ação foram encontrados após levantamentos e denúncias anônimas.

Galpão na Aerolândia e residência de luxo na Aldeota

Os policiais visitaram primeiro um galpão localizado na Rua Coronel Melo, na Aerolândia. Dentro do local, foram encontrados 13 monitores, 53 placas eletrônicas, 21 placas-mãe e outras peças de máquinas caça-níquéis. A Polícia Civil investiga se o local era utilizado para realizar a manutenção das máquinas.



Já na segunda visita, uma residência de luxo, situada na Rua Tomás Rodrigues, no Bairro Aldeota, a polícia apreendeu 54 equipamentos, que foram periciados na Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) e que vão ser destruídos. Segundo a polícia, o local servia para recepcionar os clientes que gastavam dinheiro utilizando as máquinas caça-níquéis, possivelmente adulteradas, para impossibilitar o ganho real dos apostadores.

As investigações sobre a atividade ilegal de jogos de azar em Fortaleza seguem em andamento no objetivo de localizar novos imóveis e identificar suspeitos. Estabelecer ou explorar jogo de azar em lugar público ou acessível ao público é proibido no Brasil e é considerada uma contravenção penal, que leva a prisão de três meses a um ano e multa.



Denúncias

A Polícia Civil ressalta que a população pode contribuir com as investigações repassando informações que possam auxiliar os trabalhos policiais. As denúncias podem ser feitas pelo número 181, o Disque Denúncia da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) ou ainda para os telefones (85) 3101-1346, do 2º Distrito Policial (DP). O sigilo e o anonimato são garantidos.