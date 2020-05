Operação da PF investiga fraude no pagamento no auxílio emergencial em Aurora, no Cariri

A Polícia Federal cumpriu, nesta quinta-feira (21), quatro mandados de busca e apreensão para investigar crime eleitoral no pagamento do auxílio emergencial no município de Aurora, a 476 km de Fortaleza. De acordo com a PF, os mandados foram expedidos pela Justiça Eleitoral de Aurora e instaurada mediante requisição o Ministério Público Eleitoral.

O auxílio emergencial é uma das medidas do governo federal para a grantir a subsistência da população durante a suspensão de setores da economia durante o combate à pandemia do novo coronavírus.

Ainda segundo a polícia, os trabalhos foram cumpridos no Centro de Aurora e no distrito de Ingazeira, também em Aurora. Os mandados de busca e apreensão têm por objetivo arrecadar documentação, equipamentos de comunicação e de informática que comprovem as irregularidades. O órgão não informou quem são os alvos e nem como se deu o suposto crime.

A operação foi batizada de Arrebol, que significa momento em que o sol nasce ou se põe, em alusão ao nome da cidade e no sentido de dar luz sobre as condutas .