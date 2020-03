Operação apreende 761 celulares importados ilegalmente em Fortaleza

Uma operação da Receita Federal realizada nesta quinta-feira (12) apreendeu 761 aparelhos celulares da marca Xiaomi em Fortaleza e nas cidades de Salvador e Vitória da Conquista (BA), Recife e Imperatriz (MA). Na capital cearense, os fiscais recolheram produtos em shoppings e em cinco lojas do Centro da cidade.

De acordo com a Receita Federal, os produtos são originais, mas entraram no país de forma irregular sem o pagamento dos tributos devidos, o que configura a prática de crime de descaminho. Os produtos deverão ser leiloados posteriormente.

A mercadoria foi recolhida, após as investigações apontarem que não havia importador regular de celulares da marca Xiaomi no Ceará. O único importador autorizado, com os devidos pagamentos dos tributos, tem sede na cidade de São Paulo, portanto os smarthphones recolhidos foram importados ilegalmente para o estado.

Foram apreendidos 350 aparelhos em Salvador, 42 em Vitória da Conquista, 600 em Recife e 45 em Imperatriz, no Maranhão. Em Fortaleza, os produtos foram apreendidos em cinco shoppings e em outras cinco lojas situadas no Centro da cidade.

A operação contou com a participação de 70 servidores da Receita Federal e com o apoio da Polícia Militar do Ceará, no caso de Fortaleza.