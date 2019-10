Ônibus atropela e mata homem na saída do Terminal do Papicu

Um ônibus que faz a linha Antônio Bezerra-Papicu atropelou e matou um homem na Rua Pereira de Miranda, na noite desta terça-feira (22), na saída do Terminal do Papicu.

De acordo com testemunhas, a vítima de cerca de 50 anos, que não teve a identidade revelada, foi atingida pelo veículo quando tentava atravessar a via. Após o acidente, duas passageiras do coletivo, que trabalham na área da saúde, tentaram socorrer o homem, mas ele não resistiu aos ferimentos. Uma ambulância do Samu foi acionada e constatou o óbito.

Agentes da Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC) isolaram a rua onde o acidente aconteceu. Os coletivos usaram outro ponto para sair do terminal.