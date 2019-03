Número de detidos por ataques no Ceará chega a 413, diz SSPDS

Mais um suspeito de participação nos ataques criminosos que desafiam as autoridades desde o dia 2 de janeiro foi detido. Agora, são 413 os presos ou apreendidos até as 7h desta quarta-feira (23), segundo a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Ceará (SSPDS-CE).

As capturas foram realizadas na Capital, na Região Metropolitana e interior do Estado por for forças de segurança locais e "entidades parceiras", informou a SSPDS-CE.

"Equipes de diversas unidades da Polícia Civil permanecem em diligências, com investigações concentradas na Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas (Draco). Já o policiamento ostensivo permanece reforçado", informou o órgão me nota.