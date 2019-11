Músico é detido em Fortaleza por passar trotes de falsos estupros contra modelos mirins

Um músico foi detido por passar trotes para famílias de diversos estados brasileiros com notícias de falso estupro contra crianças modelos mirins. De acordo com a Polícia Civil, o homem de 36 anos foi preso no bairro Vila Velha, em Fortaleza, após uma operação realizada na última quinta-feira (14).

Segundo a polícia, o músico afirmou em depoimento, que selecionava vítimas principalmente dos estados de São Paulo e Minas Gerais, na rede social Instagram, e telefonava para a família das crianças - em geral, as mães atendiam -, alegando que havia cometido estupros contra elas.

Pelo menos 10 boletins de falsos estupros

A polícia descobriu que em março de 2019 ele começou a ligar para as mães. Só em São Paulo pelo menos 10 mães registraram boletins de ocorrência. Ele ligava principalmente no período da madrugada. Durante a ligação, o músico perguntava se a pessoa que atendia era a mãe e se conhecia as crianças. Em seguida, descrevia com detalhes como ele teria abusado das crianças. Além disso, segundo a polícia, o músico afirmava que tinha várias fotos das crianças.

O delegado do 1º Distrito Policial, Renê Andrade, afirmou que, para não ser descoberto, o músico realizava as ligações utilizando nomes de terceiros.

“A Polícia Civil do Estado de São Paulo e a Polícia do Estado do Ceará realizam essas investigações e concluíram que para dificultar a identificação ele cadastrava as linhas telefônicas que ele fazia essas ligações em nomes de terceiras pessoas. Mesmo assim continuamos com as investigações e logramos êxito no endereço, e na identificação dele”, disse o delegado.

Material apreendido

Ainda segundo o delegado, na residência do músico, foram apreendidos computadores, notebooks e aparelhos celulares que vão passar por perícia para verificar se há algum material pornográfico dentro dos aparelhos.

“Todos os equipamentos de informática como computadores, notebook, celulares foram apreendidos. Inclusive estão sendo submetidos a uma extração de conteúdo por parte da perícia forense que vai verificar se há ou não armazenado de pornografia infantil", disse o delegado.

TCO e crimes

De acordo com a polícia, o músico assinou um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO). O músico cometeu contraversão penal, a que cabe o TCO, que é pertubação da tranquilidade pública, mas a Polícia Civil segue com as investigações e o suspeito pode responder a mais dois crimes.

“Não houve somente a contravenção penal de perturbação da tranquilidade, mas também o crime de falsidade ideológica pelo fato dele fazer um documento de cadastro junto às operadoras utilizando nomes de terceiros. Temos também o crime de apropriação de coisa achada, uma vez que ele afirma que um dos documentos que ele utilizou foi encontrado em um veículo de aplicativo. São dois crimes e uma contravenção penal que estão sendo apurados”.