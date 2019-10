Uma mulher natural do Rio de Janeiro foi presa, na noite desta segunda-feira (21), com 2,8 kg de cloridrato de cocaína, no Aeroporto Internacional Pinto Martins, em Fortaleza.

Segundo a Polícia Federal, o entorpecente estava em um fundo falso da mala de uma passageira.

A suspeita de 21 anos fazia conexão na capital cearense, com destino a Madrid, na Espanha.