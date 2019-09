Motorista retirado à força de carro afirma que foi levado por suspeitos ligados a traficante peruano

O motorista levado à força de dentro do próprio veículo por três homens em outro carro no bairro Conjunto Ceará, em Fortaleza, afirmou à polícia que os suspeitos procuravam por um traficante peruano para um acerto de contas. O traficante seria ex cunhado da vítima. O motorista prestou depoimento nesta quinta-feira (19).

Em depoimento, Alexandre da Silva Barbosa, 39, relatou que a irmã foi casada com o peruano envolvido com o tráfico de drogas. Segundo ele, os homens que o abordaram e levaram na tarde desta quarta-feira (17) queriam localizar o traficante. A vítima também afirma que não sabe do paradeiro do suposto criminoso.

Testemunhas viram a ação

Segundo a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), a vítima estava em um carro quando foi abordado por outras três pessoas em um segundo veículo e levado do local. Barbosa, sem antecedentes criminais, saiu de casa por volta das 15h45, para ir a uma lotérica no mesmo bairro. A poucos metros da residência, o carro dele foi trancado por um veículo modelo Classic.

Vizinhos relataram que os suspeitos mandaram Alexandre Barbosa entrar neste outro veículo e o imobilizaram. Em seguida, o trio fugiu levando o homem. O carro dos suspeitos estava estacionado desde o início da tarde na rua onde aconteceu o rapto. O veículo da vítima não foi levado.

Testemunhas disseram ainda que ouviram gritos dentro do veículo. A esposa de Alexandre, desesperada, acionou a polícia. Ela chorava bastante, conforme os militares.

Perícia e reboque foram para o local da ocorrência. O carro de Alexandre foi levado para o 32º Distrito Policial, no bairro Bom Jardim.