Motorista é retirado à força de veículo e levado por suspeitos no Conjunto Ceará

Três homens são suspeitos de retirarem a força o motorista de um veículo e levarem a vítima no Conjunto Ceará, em Fortaleza, na tarde desta quarta-feira (18).

Alexandre da Silva Barbosa foi abordado por outras três pessoas em um segundo carro e levado do local, sob ameaça, de acordo com a Segundo a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS)

Conforme a polícia, por volta das 15h45 a vítima se encaminhava para ir a uma lotérica no mesmo bairro,, junto com a esposa. A poucos metros da residência, o carro do homem foi trancado por um veículo modelo Classic.

Testemunhas relatam que os suspeitos mandaram Alexandre Barbosa entrar em um outro veículo e imobilizaram ele.

O carro de Alexandre foi levado para o 32º Distrito Policial, no bairro Bom Jardim. Até a publicação dessa matéria ninguém havia sido preso.