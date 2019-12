Motorista preso em flagrante envolvido em acidente com dois feridos é solto por decisão da Justiça

O motorista envolvido em acidente que feriu duas pessoas no Bairro Presidente Kennedy no último sábado (21), Simão Fagner Gonçalves de Andrade, foi solto após audiência de custódia neste domingo (22). O condutor, contudo, teve o direito de dirigir suspenso.

O acidente foi registrado por câmeras de segurança. Andrade perdeu o controle do veículo, colidiu com três carros e capotou. Segundo testemunhas, ele apresentava fortes sinais de embriaguez. O envolvido no caso foi preso em flagrante.

O Tribunal de Justiça do Ceará (TJCE), considerou que “mesmo havendo materialidade e prova de autoria, não há elementos concretos que evidenciem ameaça a ordem pública, a instrução criminal e a futura aplicação da Lei Penal.”

O condutor foi conduzido para o 10º Distrito Policial e autuado em flagrante por lesão corporal e embriaguez ao volante.

Gonçalves deve cumprir medidas cautelares estabelecidas pelo Art. 319 do Código de Processo Penal.