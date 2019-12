Motorista colide com três carros, capota veículo e atinge duas pessoas no bairro Presidente Kennedy

Duas pessoas ficaram feridas ao serem atingidas por um veículo em alta velocidade na Rua Dom Maurício, no Bairro Presidente Kennedy, em Fortaleza, na noite deste sábado (21). O motorista perdeu o controle do veículo, bateu em três carros e capotou. Testemunhas informaram que o condutor apresentava sinais de embriaguez.

Conforme a polícia, as duas vítimas participavam de uma confraternização na rua no momento em que foram atingidas pelo veículo Troller. Elas foram socorridas por populares para uma unidade de socorro. Outras pessoas ficaram com ferimentos leves.

O motorista, cuja identidade não foi revelada, foi conduzido ao 10º Distrito Policial. O carro dele ficou destruído.