Motorista de app é colocado dentro de porta-malas durante assalto em Fortaleza

Um motorista de transporte por aplicativo foi colocado dentro do porta-malas do seu carro e foi mantido refém após um criminoso solicitar seus serviços e anunciar assalto. O passageiro pediu a corrida na avenida Washington Soares, em Fortaleza, com destino à rua Edilson Brasil Soares, no bairro Sapiranga, na última quinta-feira (18).

Em entrevista ao Sistema Verdes Mares, a vítima disse que o assaltante falou que não ia fazer nada contra ele, mas que precisava usar o carro "para fazer alguns serviços". O motorista relatou que quando chegou ao destino, o assaltante apontou uma arma de fogo em sua direção e anunciou o assalto. Sob a mira de um revólver, o motorista foi colocado dentro do porta-malas do veículo, onde ficou preso por cerca de 40 minutos.

"Tinha certeza que eu não escaparia com vida. Em todo momento eu pedia a Deus para ficar vivo. Sou pai recente de um menino de apenas quatro meses. Tenho minha família e eu só conseguia pensar neles no momento. Foi um terror", disse o motorista.

O assaltante deixou a vítima no Bairro Edson Queiroz e abandonou o veículo depois de passar 40 minutos rodando no carro com o motorista dentro do porta-malas. Segundo a vítima, o criminoso pediu para que o motorista só saísse do lugar cerca de cinco minutos depois.

Outro caso

Um motorista de aplicativo foi vítima de assalto e colocado dentro do porta-malas do carro, no bairro Sapiranga, em Fortaleza. O homem foi resgatado pela Polícia com a ajuda de moradores, nesta terça-feira (23), no bairro Messejana. O suspeito do crime, que se passou por passageiro para roubar o veículo, fugiu.

De acordo com a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), o condutor foi rendido pelo suspeito no final da corrida com uma arma de fogo e forçado a entrar no porta-malas.