Motorista de aplicativo é encontrado em porta-malas de carro após ser assaltado por passageiros

Um motorista de aplicativo, que não teve a identidade revelada, foi encontrado pela polícia dentro do porta-malas do próprio carro após ser assaltado por quatro homens que haviam solicitado uma corrida na noite desta quinta-feira (4).

Os policiais foram acionados por moradores que ouviram gritos de socorro dentro de um Prisma de cor prata, que estava parado no cruzamento da Rua Pedro Cardônio Uchôa com Avenida Osório de Paiva, no Bonsucesso.

O homem relatou para os policiais que foi rendido pelo grupo no Bairro Granja Lisboa. Os suspeitos estavam armados e trafegaram com ele dentro do porta-malas por cerca de 30 minutos.

Criminosos chegaram a bater o veículo e quebrar o retrovisor de um carro estacionado. Foto: Rafaela Duarte

Durante o percusso, o grupo chegou a bater o carro no retrovisor de um veículo que estava estacionado e em seguida fugiu. Após um determinado momento, o motorista percebeu que o carro não estava em movimento e começou a gritar.

De acordo com a Polícia Militar, os criminosos levaram pertences pessoais da vítima, como o celular e carteira. A polícia realiza buscas na região para tentar identificar e prender os suspeitos.