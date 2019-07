Motorista de aplicativo é assaltado, colocado em porta-malas e resgatado com ajuda de moradores

Um motorista de transporte por aplicativo foi vítima de assalto e colocado dentro do porta-malas do carro, no bairro Sapiranga, em Fortaleza. O homem foi resgatado pela Polícia com a ajuda de moradores, nesta terça-feira (23), no bairro Messejana. O suspeito do crime, que se passou por passageiro para roubar o veículo, fugiu.

De acordo com a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), o condutor foi rendido pelo suspeito no final da corrida com uma arma de fogo e forçado a entrar no porta-malas.

O carro foi abandonado pelos criminosos em frente à garagem de uma residência, em uma rua movimentada do bairro. A moradora da casa teria percebido que o veículo bloqueava sua garagem e, com outros populares, identificado que havia uma pessoa no porta-malas. Depois disso, a Polícia foi acionada e foi ao local.

Os moradores conseguiram uma machadinha e abriram o porta-malas depois de cerca de 45 minutos de tentativa, segundo Raimundo Eduardo de Alencar, que ajudou no resgate.

“Quando nós ouvimos as pancadas, dissemos ‘tem gente aí no porta-malas'. Aí juntou o pessoal do quarteirão e conseguimos, com a machadinha, abrir o porta-malas. O rapaz saiu muito cansado, já tinha se comunicado com a família dele com o celular. Chegou a mulher dele grávida, nova, o pai chorando muito. Ele se abraçou com a gente, agradecendo a vida”, relata Raimundo Alencar.

O morador também comenta que a vítima estava emocionada ao ser retirada do carro.

“Ficou aliviado, se escorou na gente, abraçava um, abraçava outro. Ele disse que perdeu a noção do tempo, que rodaram muito com ele, sabia nem onde estava”, disse.

O caso foi registrado no 30° Distrito Policial (DP) e as investigações foram transferidas para o 26° DP.