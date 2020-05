Motociclista morre após ser atingido por carro que o perseguia no Jardim das Oliveiras

O motorista de um carro perseguiu e matou atropelado um homem suspeito de praticar assaltos em uma motocicleta no Bairro Jardim das Oliveiras, em Fortaleza, na manhã deste domingo (24). Durante a ocorrência, o suspeito circulava acompanhado de uma adolescente na garupa.

Durante a perseguição, o veículo acabou invadindo uma residência situada na Avenida Desembargador Faustino Albuquerque e destruiu parte da fachada da casa. O suspeito de praticar assaltos foi atingido durante a colisão, mas nenhum dos moradores ficou ferido.

A vítima e caída no chão e acabou morreu alguns minutos após ser atingida pelo veículo. Sem ferimentos mais graves, a adolescente foi levada para a Delegacia da Criança e do Adolescente (DCA), no Bairro São Gerardo.

Segundo moradores da região, o motociclista e motorista trafegavam em alta velocidade.

Ainda não há informações sobre a identificação do suspeito ou se ele possuía antecedentes criminais e mesmo se o homem que o perseguiu teria sido a vítima do assalto. O Diário do Nordeste demandou informações à Secretaria da Segurança Pública, mas ainda aguarda o retorno.