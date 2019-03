Motociclista fica em estado grave após ser atropelado por motorista bêbado no Pici

Um motociclista ficou em estado grave após ser atropelado por um carro conduzido por um motorista bêbado na Rua Pernambuco, no Bairro Pici, na noite desta quinta-feira (21).

De acordo com a polícia, a vítima, identificada como Hudson de Moraes Leite, 23, trafegava na via em direção ao trabalho da esposa quando um veículo modelo Santana, de cor vermelha, colidiu com a moto, fazendo ele cair no outro lado da rua.

Segundo testemunhas, após o acidente o condutor do carro, tentou fugir correndo, mas foi contido por populares, que acionaram a polícia. Os policiais encontraram latas de cerveja no interior do veículo.

Motociclista foi socorrido para o IJF inconsciente e com politraumatismo. Foto: Rafaela Duarte

Hudson de Moraes foi socorrido por uma ambulância do Samu para o Instituto Doutor José Frota (IJF), no Centro. Ele estava inconsciente e com politraumatismo.

Já o motorista que causou o acidente, Marineudo Carlos da Silva, de aproximadamente 50 anos, foi levado pelos policiais para o Instituto Médico Legal (IML), onde passou por exames que comprovaram que ele havia feito uso de bebida alcoólica. O homem foi preso e encaminhado para o 10º Distrito Policial, plantonista da região, no Bairro Antônio Bezerra.