Morador de rua é preso após furtar bolsa de casal na Avenida Beira Mar

Um morador de rua, identificado como Cícero Everardo Dias do Nascimento, 31 anos, foi preso em flagrante pela Polícia Civil no início da tarde desta quarta-feira (17), após furtar a bolsa de um casal que passeava pela Avenida Beira Mar, em Fortaleza.

De acordo com o major Vicente de Paula, comandante da Área Integrada de Segurança I, agentes da polícia faziam ronda no local quando perceberam um tumulto e viram várias pessoas correndo atrás do suspeito, que estava com a bolsa nas mãos.

Cícero Everardo foi levado para o 2º Distrito Policial, no bairro Meireles, onde foi autuado por furto. Ele não tinha antecedentes criminais, segundo a polícia.