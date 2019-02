Militar suspeito de pedofilia é espancado por pai que fingiu ser adolescente, no Bairro de Fátima

O pai de um adolescente de 12 anos se passou pelo filho e marcou encontro com um militar da reserva, de 55 anos, suspeito de pedofilia e de assediar o garoto pelas redes sociais. O encontro ocorreu na manhã desta terça-feira (19), na casa do adolescente, no Bairro de Fátima, em Fortaleza. Ao comparecer ao local e encontrar o pai do garoto, o suspeito foi espancado pelo pai e por vizinhos, e preso em seguida. O caso é investigado pela Delegacia de Combate à Exploração da Criança e Adolescente (Dceca).

O militar vai responder pelo crime de armazenar material pornográfico envolvendo crianças ou adolescentes. O fato de o pai ter se passado pelo menino impossibilitou que o suspeito fosse enquadrado também por aliciamento e assédio, segundo explicou a polícia.

Redes sociais

O suspeito teve o primeiro contato com o adolescente pelo Facebook, neste domingo (17). Ao estranhar a conversa, o garoto mostrou para o pai que, se passando pelo filho, marcou encontro com o suspeito de pedofilia pelo WhatsApp, na manhã desta terça-feira (19), na própria casa.

Nas conversas, o homem fazia pedidos, como fotos das partes íntimas do menino, vídeos, e também chegou a enviar imagens de relações sexuais com menores de idade, segundo a polícia. No aparelho celular do militar foi constatada presença de material pornográfico infantil.