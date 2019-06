Menina de sete anos morre após cair de carro em movimento em Ibiapina

Uma menina de sete anos de idade morreu após cair de um carro em movimento no município de Ibiapina, localizado no interior do Estado. O acidente ocorreu na manhã deste domingo (2).

O carro transitava próximo ao Hospital Municipal Maria Wanderlene Negreiros de Queiroz, quando a porta do veículo abriu e a criança caiu.

Segundo a enfermeira plantonista Célia Farias, a vítima chegou a ser socorrida, mas não resistiu aos ferimentos e veio a óbito.

A reportagem entrou em contato com a Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social do Ceará (SSPDS-CE), mas o órgão não respondeu até a publicação.