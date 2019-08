Loja é furtada duas vezes em uma semana no Bairro Montese, em Fortaleza

O proprietário de uma loja de materiais de construção registrou um boletim de ocorrência na tarde desta quarta-feira (14) após ter sido roubado pela segunda vez em uma semana, no Bairro Montese, em Fortaleza.

De acordo com o dono do estabelecimento, na semana passada, suspeitos furtaram ferramentas e materiais de escritório, além de um gelágua. Na ocasião, o local ainda não tinha câmera de segurança e ação não foi gravada.

Entretanto, na madrugada desta quarta-feira (14), com o equipamento já instalado, o empresário teve acesso às imagens que mostram o momento em que dois suspeitos roubaram o local pela segunda vez.

Nas imagens do circuito interno, é possível ver que os homens conseguem quebrar os cadeados de uma porta de vidro e invadem o local. Eles caminham de um lado para o outro procurando objetos que possam levar. Em determinado momento do vídeo, um deles pega um saco e com a ajuda do comparsa, coloca os objetos dentro.

Foram furtados, nessa segunda ação, outro gelágua, materiais de escritório, ferramentas, uma máquina profissional de lava-jato, além de escadas e cadeiras, totalizando um prejuízo estimado em R$ 12 mil.

Segundo a Polícia Civil, o proprietário foi ouvido e as informações vão auxiliar na identificação dos suspeitos. O caso será transferido para o 11° DP, que vai realizar as investigações.