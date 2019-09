Líderes de facção criminosa começam a ser transferidos para presídios federais

O Governo do Estado confirmou, nesta quarta-feira (25), a transferência de 10 chefes de facção no Ceará para penitenciárias federais. Os detentos seriam responsáveis pelos ataques registrados no Estado desde a última sexta-feira (20).

O Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP) já havia disponibilizado, na terça-feira (24), vagas no Sistema Penitenciário Federal para os internos. Entre domingo (22) e segunda-feira (23), a Secretaria da Administração Penitenciária do Ceará (SAP) transferiu 257 presos como "forma preventiva e tática", mas o destino dos detentos não foi confirmado.

Na terça (24), o governador Camilo Santana (PT) afirmou ter conversado com o ministro da Justiça, Sérgio Moro, para avaliar a possibilidade de reforço das tropas federais.

Desde a sexta-feira (20), foram registrados ataques coordenados no Estado contra prédios públicos e privados, transportes coletivos, caminhões, carros particulares e uma torre de telefonia. Cinco pessoas ficaram feridas nos ataques, incluindo um suspeito de atear fogo em um ônibus na cidade de Canindé.

Segundo informações do Governo do Estado, até a manhã desta quarta (25) 55 pessoas foram capturadas por envolvimento nos atentados.