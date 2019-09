Lanchonete na Aldeota é assaltada por dupla armada que leva até as moedas; veja vídeo

Uma lanchonete na Rua Costa Barros, na Aldeota, foi assaltada por dois homens armados na madrugada desta sexta-feira (6). A dupla levou todo o dinheiro do caixa e os objetos de valor dos funcioários. A ação foi registrada pelas câmeras de segurança do estabelecimento. Um dos suspeitosfez questão de levar até as moedas do caixa.

Nas imagens, é possível ver o momento em que os dois entram na lanchonete, após terem rendido os entregadores que estavam do lado de fora. Eles então apontam as armas para os funcionários e pegam o dinheiro, celulares e carteira das vítimas. Não satisfeito, ao final da ação um deles volta os e pega uma caixinha onde eram guardadas as moedas da lanchonete.

Um dos funcionários, que não quis se identificar, disse ao Diário do Nordeste que um dos suspeitos parecia estar bem nervoso, o que aumentou a tensão. Segundo ele, a câmera foi instalada no local depois que outros assaltos foram cometidos lá.

Não foi informado o valor levado pela dupla. A ocorrência foi registrada no 2º Distrito Policial.