Laboratório clandestino de álcool em gel é fechado no Crato; idoso e duas mulheres são presos

Um laboratório clandestino de fabricação de álcool em gel foi fechado no Crato, e três pessoas foram presas no local, um idoso de 60 anos e duas mulheres, de 47 e 51 anos de idade, nesta segunda-feira (6). A polícia apreendeu caixas com 80 unidades de álcool em gel com suspeita de adulteração, além de outros materiais como frascos vazios e tampas para tubos. Todo o material foi apreendido e o local fechado.

Os suspeitos presos foram identificados como José Caitano Freires, 60, Maria da Conceição Fernandes de Sousa, 51, e Maria Marlene Fernandes Bezerra, 47. O laboratório funcionava em um galpão na Rua Jorge Luiz, no Bairro Novo Grangeiro. A polícia chegou ao endereço após receber denúncia anônima.

Laboratório clandestino de álcool em gel é fechado no Crato Foto: Polícia Militar do Ceará/ Divulgação

Além das 80 unidades de álcool em gel apreendias, com suspeitas de adulteração, também havia no local 13 caixas contendo 30 unidades de 500 ml de álcool em gel, sete caixas contendo 90 unidades de frascos vazios, 453 frascos vazios de 500 ml e 180 ml, além de um saco com diversas tampas para os tubos, sete recipientes de cloro, odorizador de tecidos e essência de âmbar.

Polícia fechou laboratório clandestino de álcool em gel no Crato Foto: Polícia Militar do Ceará/ Divulgação

Os três suspeitos foram autuados em flagrante pelo crime de falsificação, corrupção, adulteração ou alteração de produto destinado a fins terapêuticos ou medicinais, considerado crime hediondo. Agora, o trio se encontra à disposição do Poder Judiciário.