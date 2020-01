Jovem suspeito de expulsar moradores de conjunto habitacional é preso em Fortaleza

Uma ação realizada pelo 30ª Distrito Policial, na manhã desta sexta-feira (10), resultou na prisão de um homem suspeito de expulsar famílias de suas residências no bairro Conjunto Palmeiras, em Fortaleza. Ele também é suspeito de crimes de homicídio e tráfico de drogas.

De acordo com a Secretaria da Segurança Pública, o homem identificado como João Henrique do Santos de Alencar, de 20 anos, foi preso por força de um mandado de prisão concedido pelo Poder Judiciário. Após buscas, a equipes da delegacia distrital, localizaram João Henrique em uma casa e deram voz de prisão.

Na semana anterior, em outra operação na mesma região, os policiais tinham apreendido cerca de 174 gramas de maconha, além de 85 gramas de cocaína. A Polícia Civil investiga se os entorpecentes encontrados pertencem ao homem preso nesta sexta-feira (10).

O suspeito foi encaminhado para a delegacia e permanece à disposição do Poder Judiciário. As investigações vão prosseguir no sentido de averiguar a participação dele em outras ações criminosas do bairro.