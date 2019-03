Jovem é morto pelo tio durante caçada no município de Aurora

Um jovem de 18 anos, que não teve a identidade revelada, morreu após ser atingido por um tiro de arma de fogo, disparado pelo tio, durante uma caçada no Sítio Saco, no município de Aurora, na tarde desta sexta-feira (8).

De acordo com a Polícia Militar, os dois estavam dentro da mata fechada e após o disparo o tio foi até a casa da vítima pedir ajuda aos familiares para socorrer o rapaz, mas quando chegaram no local ele já estava sem vida. Segundo testemunhas, o homem afirmou que o tiro foi acidental. Após saber que o sobrinho tinha morrido o tio fugiu.

O crime aconteceu por volta das 16h, mas devido a distância entre o local onde o crime aconteceu e a sede do município a polícia só foi comunicada às 20h. Quando os policiais chegaram no lugar do homicídio encontraram o corpo do jovem caído de bruços dentro da mata.

O caso será investigado pela Delegacia Municipal de Aurora.