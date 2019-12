Jovem é morta a tiros dentro de casa na cidade de Quixadá, no Sertão Central do Ceará

Uma jovem de 24 anos foi morta a tiros dentro da própria casa na manhã desta quinta-feira (12) na cidade de Quixadá, no Sertão Central do Ceará. Segundo a polícia, o crime aconteceu no Residencial Rachel de Queiroz, na periferia da cidade, quando homens armados invadiram a residência. Eles chegaram ao local em uma moto.

Ainda segundo a polícia, Jacqueline Pereira da Silva chegou a ser socorrida por vizinhos para uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Quixadá, e transferida em seguida para o Instituto Doutor José Frota (IJF), em Fortaleza, mas não resistiu aos ferimentos.

Viaturas da Polícia Militar e Civil estiveram no local do crime para fazer os primeiros levantamentos.

Em entrevista ao Sistema Verdes Mares, uma irmã da vítima que preferiu não se identificar contou que ela morava em Fortaleza e que havia se mudado recentemente para o interior do Ceará porque estava sofrendo ameaças do ex-marido.