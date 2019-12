Jovem é encontrado morto com marcas de tiros na cabeça às margens de rodovia no Eusébio

O corpo de um jovem de aproximadamente de 29 anos foi encontrado, na manhã deste sábado (29), com marcas de tiros, às margens da estrada, no encontro das rodovias CE-010 com a CE-040, no município do Eusébio, na Região Metropolitana de Fortaleza.

A Polícia Militar afirmou para o Sistema Verdes Mares que o cadáver foi achado por moradores perto das obras que são realizadas na rodovia. Equipes da Polícia Civil e Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) estiveram no local.

A Pefoce disse que o jovem estava sem identificação e foi assassinado com três tiros. Todos eles foram disparados contra a cabeça da vítima e, provavelmente, a queima roupa.

A polícia investiga a identidade da vítima para saber se ela possui antecedentes criminais ou envolvimento com facção criminosa.