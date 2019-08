Jovem é baleada e quatro adolescentes são apreendidos após assaltarem ônibus no Bom Jardim

Uma jovem de 16 anos foi baleada e quatro adolescentes foram apreendidos após assaltarem um ônibus na Rua Oscar Araripe, no Bairro Bom Jardim, na noite desta quinta-feira (8).

Conforme a polícia, o grupo entrou no ônibus da linha Bom Jardim-Centro fingido estar armado e abordou os passageiros do coletivo. Quando os jovens se preparavam para fugir, as vítimas alarmaram e uma pessoa que estava do lado de fora do ônibus atirou.

A adolescente foi socorrida por uma ambulância do Samu e levada para o Instituto Doutor José Frota (IJF), no Centro. O estado de saúde dela é estável.

A polícia foi acionada pela população e conseguiu capturar três adolescentes, que não tiveram as idades informadas, e uma jovem de 15 anos. O grupo foi encaminhado para a Delegacia da Criança e do Adolescente (DCA). Os pertences das vítimas foram recuperados.