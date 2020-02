Jovem de 24 anos morre atingida por bala perdida e é homenageada pelo Maracatu Solar

Uma jovem de 24 anos foi atingida por uma bala perdida e morreu na madrugada desta terça-feira (25) no bairro Cristo Redentor, em Fortaleza. De acordo com a Secretaria da Segurança Pública, Ângela Christiany Nobre Palácio estava em um posto de combustíveis perto de casa, quando homens encapuzados invadiram o local atirando. Um dos tiros atingiu a vítima, que foi socorrida, mas não resistiu aos ferimentos.

Christiany Nobre era casada e deixa dois filhos.

Integrantes de grupo de maracatu fazem homenagem à vítima de bala perdida em Fortaleza Foto: Camila Lima

A mãe da jovem faz parte de um grupo de maracatu que desfila nas ruas de Fortaleza, o Maracatu Solar. A agremiação fez uma homenagem à vítima antes da apresentação que ocorreu na tarde desta terça-feira, durante o Carnaval no bairro Benfica.

Os integrantes do grupo se reuniram na Praça da Gentilândia e fizeram um minuto de silêncio. "Mais paz, mais justiça social, mais arte e mais educação", disse Pingo de Fortaleza, um membros do grupo, recebendo aplausos dos presentes no ato.

Homicídios

O Ceará registrou 170 homicídios de 0h da quarta-feira (19) à meia-noite desta terça-feira (24), durante seis dias de paralisação de policiais militares do Estado, de acordo com a mais recente atualização da Secretaria da Segurança Pública (SSPDS). O dado representa, em média, uma morte violenta a cada 51 minutos durante o período.