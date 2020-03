Jovem de 24 anos é morto com mais de dez tiros enquanto caminhava por rua do Icaraí

Um jovem de 24 anos foi morto com mais de dez tiros enquanto caminhava pela rua Marcelo Maia, no Conjunto Boa Esperança, no bairro Icaraí, em Caucaia, na noite desta quinta-feira (19).

Conforme testemunhas, Djalma Alves Rodrigues foi atacado por dois homens em uma motocicleta. Os suspeitos fugiram em seguida.

De acordo com familiares, Djalma era usuário de drogas e morava próximo ao local do homicídio. Ele tinha antecedentes criminais.

Buscas estão sendo realizadas na região para tentar capturar os suspeitos do crime. O Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) irá investigar o caso.