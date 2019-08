Jovem de 20 anos morre afogado ao tentar salvar amigo na Praia de Iracema

Um jovem de 20 anos, identificado como Gabriel da Silva Peroba, morreu afogado após tentar salvar um amigo que também se afogava no mar da Praia de Iracema, em Fortaleza, na tarde deste domingo (25). Segundo familiares, o corpo de Gabriel foi encontrado na tarde desta segunda-feira (26), próximo à estátua de Iracema. O amigo de Gabriel que se afogava conseguiu se salvar.

De acordo com o tenente Romário Fernandes, do Corpo de Bombeiros, o corpo de Gabriel foi retirado da água por uma equipe de mergulhadores que fazia buscas na região desde o início da manhã desta segunda-feira.

O afogamento

Gabriel estava na praia com a namorada e amigos quando um colega fez sinais de que estava se afogando. "A namorada dele foi chamar a equipe de salva-vidas, mas quando voltou já viu o Gabriel no mar se afogando também", relata Xirlene Braga, tia da vítima

Xirlene ainda conta que a namorada de Gabriel desmaiou no local e foi levada para casa pelos amigos do casal. “Ela tentou entrar no mar, tentou salvar a vida dele, mas os amigos puxaram ela. Ela acabou passando mal, desmaiou e não conseguiu contar mais detalhes".