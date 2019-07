Jovem de 19 anos é preso suspeito de ter matado mestre de capoeira em Fortaleza

O homem suspeito de assassinar o capoeirista Jefferson Viana da Silva, 48, conhecido como “Mestre Envergado”, foi preso. A vítima foi morta a tiros em dezembro do ano passado em Fortaleza. De acordo com a Secretaria de Segurança do Ceará, o suspeito do crime tem 19 anos e foi identificado como Brendo de Almeida Ferreira, vulgo “Nego Índio”. A prisão foi divulgada nesta quinta-feira (4).

Segundo a polícia, além de Brendo, outros dois adolescentes são suspeitos de participar do assassinato e foram identificados.

A polícia informa, ainda, que a motivação do assassinato foi o incômodo dos infratores com a presença da vítima no local onde ela costumava ficar, no Bairro Cais do Porto.

O crime

O capoeirista "Mestre Envergado" foi assassinado a tiros na Rua Eliézer Levi, do Bairro Cais do Porto, em Fortaleza, na madrugada do dia 15 de dezembro do ano passado. Ele vivia em situação de rua e era usuário de drogas.

O mestre era fundador do Grupo Nação Brasileira e fazia parte da Rede de Desenvolvimento Econômico da Capoeira Cearense. Ele era considerado um dos grandes capoeiristas do país.