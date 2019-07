Suspeitos de homicídios são presos em operação da Polícia Civil, em Fortaleza

Uma ação da Polícia Civil resultou na prisão de seis suspeitos de homicídios e no cumprimento de cinco mandados de prisão contra pessoas que já estavam detidas por outros crimes.

Entre os presos, está um amazonense que estava foragido da Justiça e um homem suspeito de executar o capoerista Jefferson Viana da Silva, o “Mestre Envergado”, em dezembro de 2018, no Bairro Serviluz. As informações foram divulgadas na tarde desta quinta-feira (4), em Fortaleza.

De acordo com a Polícia, o amazonense identificado como Anderson Barbosa Felipe, de 34 anos, é suspeito de executar um adolescente de 13 anos no dia 16 de abril deste ano. A motivação do crime está relacionada com o tráfico de drogas. A vítima foi encontrada morta, em um terreno baldio, no Bairro Dom Pedro, na Zona Centro-Oeste de Manaus.

Anderson foi preso na última terça-feira (2), em uma residência na Rua Tavares Iracema, no bairro Rodolfo Teófilo, em Fortaleza.

A prisão foi realizada em uma ação conjunta entre policiais civis do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) e policiais civis da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) do Amazonas.

Prisões e mandados de prisão

Outras prisões e cumprimentos de mandados de prisão foram executados contra Romário Avelino de Melo, por receptação e roubo; Maria Vladna Carneiro, por crime contra a administração pública; Edinardo Duarte dos Santos Junior, por homicídio; Francisco Helder Moreno de Sousa, por lesão corporal; Adailton Cardoso da Cunha, por homicídio e responde a oito procedimentos policiais por roubo, violência doméstica e crime de trânsito; Amaro Barbosa de Melo Junior, por roubo, homicídio e posse ilegal de arma de fogo; Armando Almeida da Silva, por tráfico e receptação; Cristiane Gomes da Silva, que já responde a 11 procedimentos policiais por furto, tráfico de drogas e homicídio e Edcléssia Ferreira da Silva, por roubo.